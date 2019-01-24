Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок конкурсного производства в отношении бывшего президента банка «Огни Москвы» Марии Росляк, говорится в материалах суда.

Ранее финансовый управляющий имуществом Росляк подал заявление к ее мужу Виталию Машкову о разделе совместно нажитого имущества. Также в заявлении управляющего Евгения Семченко содержится требование о признании права собственности на долю в совместно нажитом имуществе. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен отдел соцзащиты населения района Хамовники ЦАО Москвы.

Столичный арбитраж 14 августа 2017 года по заявлению банка «Развитие-Столица» признал банкротом Марию Росляк. В отношении нее суд открыл процедуру реализации имущества.

В декабре 2017 года суд признал долг Росляк перед банком «Огни Москвы» в размере 6,02 млрд рублей.