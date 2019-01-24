IPO «Яндекс.Такси» планируется провести в 2019 или 2020 году, сообщил РИА Новости операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский в кулуарах Всемирного экономического форума.

«Мы в прошлом говорили о том, что «Яндекс.Такси» может и, скорее, станет публичной компанией. Я не знаю, произойдет ли это в 2019 или 2020 году, но это произойдет», — сказал он.

По словам Абовского, «Яндекс.Такси» развивается очень активно, сервис запущен во многих странах.

«Конкретных планов по IPO других компаний, помимо «Яндекс.Такси», пока нет», — отметил он, подчеркнув, что это тем не менее возможно.

«Яндекс» и Uber летом 2017 года договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы заказа такси в России и соседних странах. IPO объединенного бизнеса планировалось в 2019 году, скорее всего, в США.