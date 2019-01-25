В первый год работы Системы быстрых платежей (СБП) общий объем переводов может составить 5—10 трлн рублей. Это без учета Сбербанка, который не участвует в проекте, оценил для «Известий» председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Участники рынка полагают, что в 2019 году доля перечислений через систему составит не менее 20% от всех р2р-переводов в стране.

СБП полностью готова к работе и с 28 января будет запущена в промышленную эксплуатацию. До 28 февраля банки — участники пилота будут работать в системе с ограниченным количеством граждан. Затем для всех клиентов финансовых организаций, которые присоединятся к системе, будет доступен полный перечень операций. Еще 40 кредитных организаций планируют присоединиться к системе.

Стали известны банки, которые с 28 января запустят СБП для некоторых клиентов С 28 января 2019 года будет запущена в промышленную эксплуатацию Система быстрых платежей, которая позволит россиянам переводить деньги друг другу по номеру телефона.

Время одного перевода не превысит 15 секунд. Комиссия для финансовых организаций по переводам через СБП в 2019 году отсутствует, с 2020 года она составит от 0,5 до 3 рублей и будет взиматься как с банка-отправителя, так и с банка-получателя.



По мнению начальника управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Алексея Курзякова, ожидаемая доля платежей в первый год работы системы может составить 20% от всех переводов такого типа, в последующие несколько лет она способна увеличиться до 50—60%. Начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич отметил, что через СБП будет проходить около 50% переводов с карты на карту у клиентов их банка.



Общий объем переводов через СБП в первый год может составить примерно 5—10 трлн рублей, прогнозирует Виктор Достов. По данным ЦБ, за девять месяцев 2018 года россияне перевели друг другу с карты на карту 19,2 трлн рублей.

Система повлияет на российский финансовый ландшафт, полагают в банках. В частности, она может уменьшить доходы кредитных организаций, которые активно занимаются электронной коммерцией и р2р-переводами. Также она способна оказать влияние на внутрироссийский рынок систем моментальных денежных переводов («Золотая корона», UNIStream, «Контакт» и так далее).