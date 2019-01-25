Передача «ВЭБ.РФ» своей «дочки» — Российского экспортного центра (РЭЦ) в собственность России может произойти уже в первом полугодии 2019-го. Об этом в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме рассказал глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

«Такое решение было принято, оно связано с целым рядом факторов и, в частности, с развитием центров института развития. Мы рассчитываем, что в этом году мы такую трансформацию произведем. Зависит от правительства, но думаем, что в первом полугодии можно ожидать», — сказал он, добавив, что это позволит усилить роль РЭЦ как центра развития экспорта.

Ранее стало известно, что «ВЭБ.РФ» передаст свою «дочку» — Российский экспортный центр в собственность Российской Федерации. Глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов подчеркивал, что при этом «ВЭБ.РФ» и РЭЦ продолжат тесное сотрудничество.

Российский экспортный центр — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Он создан в структуре ВЭБа. В группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и Росэксимбанк.