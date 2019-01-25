Сбербанк в ближайшее время в нескольких своих офисах запустит пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, сообщил в интервью РИА Новости зампред крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

«Мы будем пилотировать услугу для клиентов в нескольких наших офисах уже в ближайшее время. Технология развивается очень быстро, для нас главным вопросом при этом является точность. Причем чем чаще человек будет подходить к камере, тем точнее будет распознавание», — сказал Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.

По его словам, аналогичный пилотный проект для сотрудников банк запустит в ближайшие два-три месяца. В различных зданиях Сбербанка для них уже сегодня установлена система пропускного режима без карточек.

Кузнецов не уточнил, в каком количестве офисов будет проводиться пилотный проект для клиентов.



Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля. Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг. Сбербанк в декабре сообщил, что присоединился к проекту Центробанка по биометрической идентификации клиентов и до конца года 20% офисов банка смогут собирать биометрию для Единой биометрической системы.