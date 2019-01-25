Крупные российские компании и госучреждения подготовились к намеченному на 1 февраля отключению устаревшего стандарта протокола DNS (Domain Name System, система доменных имен), пишет «Коммерсант». Как предупреждали в Институте развития Интернета (ИРИ), это могло привести к массовым проблемам с доступом к сайтам.

Российские государственные ведомства, на прошлой неделе оказавшиеся в «красном списке» ИРИ, включающем сайты, которые могут стать недоступными для пользователей с 1 февраля, в основном справились с проблемой, следует из данных института. Суть проблемы заключалась в отказе от использования устаревшего стандарта протокола DNS . Дата перехода на новые стандарты DNS получила название DNS Flag Day. Предполагалось, что сайты ряда российских ведомств и компаний, в частности банков, могут оказаться недоступными после этой даты.

DNS — система, хранящая информацию о доменных именах, присвоенных IP-адресам. Протокол DNS был разработан в 1980-х годах и позднее был модифицирован до стандарта EDNS, который до сих пор поддерживали не все DNS-серверы. Разработчики популярных DNS-клиентов договорились, что в один день — 1 февраля 2019 года — синхронно отключат поддержку старой технологии, объясняет эксперт ИРИ Валерий Соловьев, именно из-за этого некоторые сайты могли оказаться недоступны.

Согласно данным ресурса dnsflagday.net, который позволяет проверить сайт на наличие свежих стандартов протокола DNS, сайты ФСБ, Федеральной налоговой службы, Минобрнауки, Минсельхоза и госуслуг теперь готовы к отказу от устаревшего стандарта. «Мы перепроверили список сайтов из красной и желтой зон и заметили, что достаточно много из них перешли в зеленую», — подтверждает Соловьев. «Сайты госведомств, например тот же Роскомнадзор, почти все поправили совместимость», — подтверждает гендиректор хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин. По состоянию на вечер 24 января в «красном списке» остались только сайты правительств Ульяновской области и Марий Эл.

СМИ: эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков Проблемы не возникнут у сайтов, которые используют популярные хостинги (сервис по содержанию сайта на стороннем сервере), так как они регулярно обновляют программное обеспечение.

В крупных банках также заверили, что уже готовы к DNS Flag Day.

«Заранее IT-службой был подготовлен детальный план по устранению данной проблемы. Все технические работы на стороне сайта Сбербанка, согласно плану, будут выполнены в срок до 1 февраля»,— заявили в пресс-службе Сбербанка.

Готовность также подтвердили в ВТБ, Альфа-Банке и Райффайзенбанке. «ВЭБ.РФ» (ранее — ВЭБ) проводил соответствующее тестирование, «тест пройден успешно», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Большинство DNS-провайдеров уже обновили свое оборудование или прямо сейчас занимаются этим вопросом, констатирует директор Фонда содействия развитию Интернета Сергей Зайцев. По его мнению, недоступно будет только незначительное количество веб-ресурсов на самостоятельном хостинге.