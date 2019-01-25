Совет директоров «Ростелекома» не обсуждал вопрос увеличения доли в мобильном операторе «Т2 РТК Холдинг», который работает под брендом Tele2. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, член совета директоров «Ростелекома» Константин Носков.

«На совете директоров это (увеличение доли в Tele2) не обсуждалось», — сказал он.

24 января глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк ведет переговоры с «Ростелекомом» о полной продаже своей доли в мобильном операторе «Т2 РТК Холдинг».

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, пришедший в госоператор из ВТБ, сразу после своего назначения президентом компании весной 2017 года заявлял о возможности получения контроля над Tele2. Однако впоследствии он не раз говорил, что этот вопрос ушел с повестки дня.

Сейчас «Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, у Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова — 40%, у банка «Россия» — 10%.