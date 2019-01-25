Россию устраивает цена на нефть в диапазоне 60—70 долларов за баррель, но для снижения объема сланцевой добычи в США цены должны опуститься ниже 40 долларов за баррель, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Если кто-то хочет победить сланец, то цены нужно опустить ниже 40 долларов за баррель. Но цены ниже 40 долларов не годятся для российской экономики, не очень хороши для саудовской экономики и, откровенно говоря, не годятся для инвестиций в отрасль. Это непрактично, — сказал Дмитриев. — Россия действительно рассматривает цены на нефть в диапазоне 60—70 долларов, поскольку мы считаем, что это очень хорошо для инвестиций и очень хорошо для стабильности».

Он также добавил, что «нет никаких сомнений в том, что соглашение между ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, будет продолжено, так как это очень позитивная балансирующая сила».