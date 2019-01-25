Тверской суд Москвы в пятницу арестовал по новому уголовному делу экс-главу Внешпромбанка Ларису Маркус, осужденную в 2017 году за хищение 114 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Маркус меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — огласила постановление судья.

Маркус была доставлена на заседание суда из колонии в Нижнем Новгороде. Она не возражала против удовлетворения ходатайства следствия.

«Защита считает меру, о которой просит следствие, оправданной, так как Маркус отбывает срок в Нижнем Новгороде, мы считаем правильным, если она будет находиться в Москве для проведения следственных действий», — сказала адвокат Елена Артемьева.

Защитники не смогли пояснить журналистам суть новых обвинений, предъявленных Маркус. «Мы еще не ознакомились с материалами нового уголовного дела», — пояснила адвокат.

Хамовнический суд Москвы в мае 2017 года приговорил Маркус к девяти годам колонии по делу о хищении 114 млрд рублей, позднее этот срок был снижен на полгода. По этому же делу вице-президента Внешпромбанка Екатерину Глушакову осудили на четыре года колонии.