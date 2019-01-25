ЦБ установил официальные курсы валют с 26 января. Курс доллара понизился на 8,46 копейки, составив 65,917 рубля (66,0016 рубля на 25 января). Курс евро уменьшился на 39,94 копейки, до 74,6312 рубля (75,0306 рубля на 25 января).



Российская валюта заметно укрепилась в течение недели, замечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. «Поддержку ей оказывает налоговый период, пик которого приходится на сегодняшний день, еще один платеж предстоит в понедельник. Кроме того, размещения ОФЗ и восстановление аппетита иностранных инвесторов к данным бумагам также локально поддерживают российскую валюту», — комментируют эксперты.

Ключевым фактором для российского валютного рынка в пятницу они называют заявление ЦБ о старте отложенных покупок валюты с 1 февраля. Покупки будут равномерно распределены на период в 36 месяцев и приведут к увеличению ежедневных операций ЦБ на 2,8 млрд рублей, что эквивалентно росту покупок примерно на 20%.

«Данное сообщение окажет лишь краткосрочное умеренно негативное влияние. Новость вряд ли будет иметь долгосрочный фундаментальный эффект на российскую валюту», — ожидают аналитики.

Текущий объем регулярных покупок несколько понижен, так как цена на нефть отошла от высоких уровней осени 2018 года. Дополнительные покупки валюты вернут ежедневные объемы покупок к отметкам около 16 млрд рублей. Ранее рынок спокойно справлялся с данным объемом, отмечают эксперты.

Они напоминают, что на предстоящей неделе у рубля уйдет фактор поддержки от налоговых платежей. Валюта будет пытаться закрепиться в районе отметок 66 и 75 в паре с долларом и евро, полагают аналитики.