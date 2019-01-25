Пенсионный фонд России объяснил пропажу данных россиян за 2017—2018 годы тестированием нового программного комплекса, которое продлится до конца января 2019-го. Об этом порталу Банки.ру рассказали в пресс-службе ведомства. При этом в ПФР подчеркнули, что отсутствие информации о стаже и пенсионных баллах в выписке из лицевого счета не означает их пропажу.

«Все пенсионные права, сведения о которых надлежащим образом переданы работодателями, полностью учтены и зафиксированы на лицевых счетах», — сообщили в пресс-службе.

«На данный момент сервис формирования выписок работает корректно. Ранее некорректное отображение информации было связано с тестированием нового программного комплекса (оно продлится до конца января) и коснулось небольшого количества выписок, менее 1%», — говорится в ответе ПФР.

В ведомстве также подчеркнули, что пропажа данных «никоим образом не затронула пенсионные права людей и не создала каких-либо препятствий». «Напомним, выписка носит исключительно информационный характер. При назначении пенсии отсутствие каких-либо сведений в выписке не влияет на объем учитываемых пенсионных прав: пенсия назначается исходя из полных сведений лицевого счета, доступ к которым есть у специалистов», — прокомментировали в пресс-службе.

Россияне столкнулись с пропажей трудового стажа и пенсионных баллов за два года Ряд граждан столкнулись с пропажей данных за 2017—2018 годы из Пенсионного фонда России (ПФР). В выписках лицевого счета отсутствует информация о трудовом стаже, взносах работодателя и пенсионных баллах. С подобной проблемой столкнулись люди разных годов рождения и из разных регионов.

Корреспондент Банки.ру проверил свою выписку лицевого счета и, действительно, обнаружил часть пропавшего стажа. Вместо положенных ему двух лет и четырех месяцев его стаж составил один год и пять месяцев. Но эту ситуацию можно объяснить. Говорить об отображении сведений за 2018 год корректно только по итогам I квартала 2019-го, поскольку до этого времени работодатели еще сдают отчетность о пенсионных баллах и стаже, приобретенных работниками в течение года.

В пресс-службе Пенсионного фонда также подчеркнули, что центр консультирования ПФР в настоящее время переподключается, о чем каждый позвонивший на линию информируется. С февраля центр возобновит работу по новому номеру: 8-800-600-25-24 и через сервис онлайн-консультанта на сайте ПФР.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru