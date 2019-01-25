«Ингосстрах» выплатил страховое возмещение в размере более 5,3 млн рублей крупному российскому банку в связи с хищением наличности из банкомата.

Страховой случай произошел в городе Раменское Московской области. Неустановленные лица повредили банкомат, расположенный в здании торгового центра, и похитили из него денежные средства. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Имущество клиента, в том числе банкоматы, платежные терминалы и наличные денежные средства, было застраховано в «Ингосстрахе». Общий лимит ответственности по договорам составлял более 40,4 млрд рублей. В соответствии с условиями страхования покрывались риски утраты, уничтожения или повреждения застрахованного имущества. Договор был заключен на один год.