Банк России набирает группу кредитных организаций, готовых поучаствовать в пилотировании выдачи ипотечных кредитов полностью дистанционно — через маркетплейс. Об этом на конференции «Ипотечное кредитование в России» заявила советник первого зампреда ЦБ Елена Чайковская. По ее словам, наработки участников рынка потом будут прописаны в законодательстве.

«Мы пишем законодательство, по которому будут работать и ваши маркетплейсы в том числе. Поэтому всех желающих приглашаем присоединяться, пока не поздно. Пока закон не написан, есть шанс прописать то, что нужно вам… У рынка еще есть шанс быстро скооперироваться и быстро написать на горизонте одного-двух месяцев. У нас еще нет пилотной платформы, но Московская биржа заявляла о планах запуска пилотной платформы по ипотеке. Если есть желающие стать пилотами, милости просим», — пояснила Чайковская.

Онлайн-платформа для продажи финансовых услуг населению будет представлена 15 февраля. Однако полноценно она заработает только после принятия целого пакета законопроектов, уточнила советник первого зампреда ЦБ. По словам Чайковской, документы уже внесены в Госдуму, идет подготовка к первому чтению. Выдача ипотеки через маркетплейс заложена в проект, но еще не отработана.

Позднее в беседе с журналистами она пояснила, что количество участников пилота определит Московская биржа. В первичном пилоте маркетплейса участвовали пять банков: «Ак Барс», «Центр-инвест», «Зенит», Совкомбанк и Росбанк.

«Будет ли их пять — семь, это как получится. Отбора не будет никакого, он естественный. Объявляются сроки, если ты не успеваешь, ты не входишь в первую волну, с вкладами было ровно так. Но точно можно сказать, что нужна экспертиза тех, кто делает не только в бумажном виде, а есть интеграция. У нас есть предварительные договоренности с «ДОМ.РФ», что они своей экспертизой поделятся», — пояснила Чайковская.

Присоединиться к пилоту может ВТБ. Такое заявление на ипотечном конгрессе высказал руководитель департамента ипотечного кредитования госбанка Евгений Дячкин.

В декабре сообщалось, что к проекту «Маркетплейс», который реализуется Центробанком совместно с Московской биржей, НРД, агрегаторами (включая Банки.ру) и банками, присоединились пилотные электронные платформы по реализации облигаций и продаже паев паевых инвестиционных фондов.