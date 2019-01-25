Правительство поддерживает регистрацию в России всех мобильных устройств с выходом в Интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), но против взимания платы за это, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

«Мы сейчас это обсуждали с министром [цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым], мы не поддерживаем идею платности, мы поддерживаем идею регистрации», — сказал Акимов.

Ранее сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в Интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Законопроект предлагает обязать производителей и импортеров регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI. Физические лица смогут самостоятельно зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг. Речь идет не только о телефонах, но и о планшетах, ноутбуках и других устройствах.