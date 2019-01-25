Объем рынка доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций по итогам 2018 года достиг 6,9 трлн рублей. Таковы оценки рейтингового агентства «Эксперт РА».

«С одной стороны, заметное давление на динамику рынка в четвертом квартале 2018 года оказали оттоки средств отдельных крупных институциональных инвесторов и корпоративных клиентов, — комментирует управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. — В частности, по результатам прошедшего конкурсного отбора управляющих компаний Пенсионным фондом России и прекращения ряда договоров более пяти миллиардов рублей средств пенсионных накоплений в четвертом квартале было возвращено УК в ПФР».

Эксперты отмечают, что сохраняющийся интерес частных инвесторов к продуктам УК оказывает положительное влияние на динамику рынка. Кроме того, заметные движения на рынке в IV квартале 2018-го были связаны с продолжающимся перераспределением пенсионных активов между управляющими компаниями.

Согласно предварительным данным «Эксперт РА», совокупный прирост активов в ДУ в 2018 году составил порядка 500 млрд рублей (плюс 7% за год).