Число дольщиков, включенных по итогам IV квартала 2018 года в соответствующий реестр, увеличилось почти на 3% по сравнению с III кварталом. Об этом на заседании рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства заявил заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Как сообщалось, регионы предоставляют в Минстрой планы-графики восстановления прав обманутых дольщиков, включающих информацию о принимаемых мерах, сроках ввода в эксплуатацию проблемных объектов и причинах переносов сроков. Данные от регионов актуализируются раз в квартал.

«По состоянию на 1 января в региональные планы-графики решения проблем обманутых дольщиков от 68 субъектов включено 894 проблемных объекта. Это 98 570 договоров долевого участия, прирост 1,8%, и 38 722 гражданина в реестре пострадавших, прирост 2,8% к третьему кварталу 2018 года», — сказал Стасишин.

Он отметил, что лидерами по числу проблемных объектов являются Краснодарский край, Ростовская, Новосибирская и Самарская области, Республика Башкирия. Самый большой прирост числа долгостроев в IV квартале прошлого года произошел в Красноярском крае, где обанкротился крупнейший региональный застройщик «Реставрация», а также в Липецкой, Саратовской и Костромской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Приморском крае.

В то же время, отметил Стасишин, в 17 регионах проблемные объекты отсутствуют. А наибольшее уменьшение объема недостроенного жилья произошло в Ярославской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской и Томской областях, республиках Татарстан и Саха (Якутия).