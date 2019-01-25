Рост внутреннего валового продукта России по итогам IV квартала 2018 года ускорился до 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. По итогам 2018 года МЭР оценило рост ВВП в 2%. Об этом сообщается в докладе Министерства экономического развития «Картина деловой активности».

Строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущим годом.

«На оценку темпов роста ВВП в целом за год существенно повлиял пересмотр Росстатом динамики строительства за 2017—2018 годы, осуществленный в январе… С учетом новых данных Росстата по строительству Минэкономразвития России пересмотрело оценки годовых темпов роста ВВП в январе — ноябре в сторону увеличения на 0,1—0,4 процентного пункта. В декабре темп роста ВВП составил 1,9% год к году (в ноябре — 1,8% год к году)», — отмечается в докладе.