Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,63% и составил 2 498,23 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,33%, до отметки 1 192,02.

Бумаги Сбербанка понизились на 0,09%, «Газпрома» — выросли на 1,19%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,36%, «АЛРОСы» — опустились на 0,36%, Московской биржи — на 0,34%.



«Индекс Мосбиржи провел эту пятидневку весьма результативно, с обновлением годового максимума на уровне 2 494 пункта, но до пика 3 октября 2018 года на отметке 2 501 пункт пока не дошел. Основной вопрос сейчас — сможет ли индекс Мосбиржи подняться выше, к 2 505 пунктам, и закрепиться там? Уровень перекупленности рынка довольно высок, понемногу накаляется внешний фон с торможением азиатских экономик и венесуэльских проблем, и если эпидемия тревожности будет распространяться такими же темпами, «быки» быстро уступят место настойчивым «медведям». В то же время отсутствие внешних новостей позволит рынку продолжать умеренные покупки», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

