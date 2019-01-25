В том, чтобы присоединиться к СБП, заинтересованы как крупные участники рынка, так и не очень

Не менее 22 банков из числа крупнейших 50 кредитных организаций России подключат Систему быстрых платежей (СБП) в течение 2019 года. Об этом порталу Банки.ру заявили в самих кредитных организациях.

Как удалось узнать порталу, помимо 12 участников пилотного проекта СБП, до конца 2019 года к системе присоединятся еще 20 кредитных организаций, среди которых половина входит в топ-50 по активам в России. Отметим, что обычно сначала банки подключают часть клиентов в рамках теста, а позднее масштабируют нововведения на всех клиентов.

Напомним, СБП будет запущена в промышленную эксплуатацию 28 января 2019 года. Она позволит физлицам делать переводы по номеру мобильного телефона.

Список «пилотных» участников проекта выглядит следующим образом: Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, группа QIWI, СКБ-Банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр».

Но в том, чтобы присоединиться к СБП, заинтересованы и другие участники рынка — как крупные, так и не очень.

Металлинвестбанк намерен подключиться к Системе быстрых платежей, как только будет открыта возможность для банков, не входящих в пилотную группу. Здесь банк ориентируется на февраль 2019 года. После подключения система станет доступна ограниченному кругу клиентов в горизонте одного — трех месяцев, для всех клиентов — еще через один месяц после завершения пилотного запуска, сообщает старший вице-президент Металлинвестбанка Александр Мелехин.

Банк «Авангард» сообщает, что сможет реализовать для своих клиентов доступ к Системе быстрых платежей во второй волне банков, то есть весной текущего года. После периода апробации СБП станет доступной всем клиентам банка, уточняют в «Авангарде».

Опытно-промышленная эксплуатация Системы быстрых платежей запланирована банком «Зенит» на весну 2019 года. По ее итогам система станет доступна всем клиентам банка. В нем ожидают, что это произойдет до наступления летнего периода.

Система быстрых платежей станет доступной для всех клиентов банка «Возрождение» во II квартале 2019 года.

«Московский Кредитный Банк с конца прошлого года реализует проект подключения к Системе быстрых платежей. Мы планируем подключиться к СБП во втором квартале этого года, — прокомментировал зампред правления МКБ Сергей Путятинский. — Этап пилотирования проекта с СБП мы будем осуществлять с привлечением тестовой группы клиентов нашего банка, которые захотят принять участие в этом крупном проекте. По результатам «пилота» примем решение, при этом ключевыми факторами для нас будут стабильность функционирования технологии, ее бесперебойность, а также то обстоятельство, насколько этот продукт был востребован клиентами, принявшими участие в пилотном проекте».

«Банк ДОМ.РФ» (прежнее название — «Российский Капитал») также хочет присоединиться к Системе быстрых платежей Банка России не позднее II квартала 2019 года. В кредитной организации рассчитывают, что СБП поможет сделать взаимодействие клиентов с банком удобнее, а его продукты — технологичнее.

Банк «Открытие» рассчитывает подключиться к СБП во II—III кварталах этого года.

«Банк планирует подключаться к СБП. Сейчас готовим план проекта и определяем системного интегратора. Планируемый срок запуска первого этапа (перевод с карты на карту) — III квартал 2019 года, — рассказывает начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. — Банк запустит СБП для всех категорий клиентов. Возможность осуществления переводов внутри банка по номеру телефона реализована в банке уже достаточно давно, поэтому не планируем отдельным этапом делать тестирование данного сервиса на ограниченном круге клиентов».

МТС Банк подтвердил участие в СБП и совместно с МТС приступил к работам по подготовке и подключению к системе. Банк планирует предоставить сервис переводов сразу для всех клиентов в III квартале 2019 года.

«Мы видим большие перспективы развития СБП. В первую очередь нашим клиентам будет доступен новый, более дешевый канал переводов — перевод по номеру телефона», — отмечает директор департамента платежных технологий и карточного бизнеса МТС Банка Игорь Чучкин.

Дальневосточный Банк планирует подключение Системы быстрых платежей в первом полугодии текущего года.

К проекту СБП присоединится также Кредит Европа Банк — ориентировочно во втором полугодии этого года.

Стали известны банки, которые с 28 января запустят СБП для некоторых клиентов С 28 января 2019 года будет запущена в промышленную эксплуатацию Система быстрых платежей, которая позволит россиянам переводить деньги друг другу по номеру телефона.

Не отстают и крымские кредитные организации.

РНКБ в настоящее время проводит подготовительные работы по внедрению Системы быстрых платежей. Банк планирует подключить к системе сразу всех своих клиентов до конца первого полугодия 2019 года. Однако и сейчас у клиентов РНКБ есть возможность осуществления денежных переводов по номеру телефона в мобильном приложении банка за счет собственного платежного решения кредитной организации, указывают в ее пресс-службе.

При этом Генбанк намерен запустить СБП во II квартале 2019 года для ограниченного круга клиентов, а в III квартале — для всех своих клиентов (при готовности сервиса со стороны всех участников системы).

Банк «Русский Стандарт» также подтвердил согласие на присоединение к СБП в ближайшее время.

Новикомбанк планирует подключение к СБП в течение 2019 года — сразу после окончания пилотного проекта и оглашения его результатов.

Помимо этого, в 2019 году подключиться к Системе быстрых платежей намерены Почта Банк, БКС Банк, Связь-Банк и Росгосстрах Банк. Ситибанк не ответил на запрос, однако представитель банка на его горячей линии на портале Банки.ру сообщил, что в планах кредитной организации — подключение к СБП в 2019 году. Эту информацию подтверждает источник Банки.ру в организации.

Планируют подключение к СБП, но не могут пока назвать точных сроков Хоум Кредит Банк, банк «Ренессанс Кредит», ЮниКредит Банк, Транскапиталбанк, СДМ Банк и банк «Кубань Кредит».

Сбербанк России своих конкретных планов относительно Системы быстрых платежей не раскрывает. Тем не менее первый зампред банка Александр Ведяхин недавно заявил, что пока крупнейший российский банк не планирует подключаться к СБП.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru