Россия готова будет погасить всю сумму долга перед Советом Европы (СЕ) после того, как будет решена проблема полноправного участия страны во всех уставных органах этой организации. Об этом сказал ТАСС в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, отметив, что позиция РФ на этот счет не менялась.

«Позиция РФ на этот счет не менялась. Россия уже публично заявляла на уровне МИД о готовности выплатить всю сумму долга, если будет решена проблема полноправного участия России в деятельности всех уставных органов СЕ, включая ПАСЕ. Но только при таком условии», — подчеркнул Косачев.

В Совете Европы рассказали о долге России в размере около 60 млн евро Весной 2014 года Россию лишили права голоса и других полномочий в ПАСЕ из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Как отметил в свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Москва не раз заявляла, что выполнит все свои обязательства перед Советом Европы, как только будет устранена возможность для дискриминации национальных делегаций в ПАСЕ. «Мы сразу же заявили, что как только будут внесены поправки об отмене санкционных статей в регламенте ПАСЕ и делегация РФ сможет вернуться к полноформатной работе в ассамблее, все обязательства по взносу в бюджет Совета Европы будут выполнены», — подтвердил он.