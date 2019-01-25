Интернет-трафик оператора мобильной связи «МегаФон» в перегонах Московского метрополитена вырос в 2018 году в 14 раз по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщается в пресс-релизе оператора.

В декабре 2018 года общий объем интернет-трафика, генерируемого абонентами «МегаФона» на станциях Московского метрополитена, превысил аналогичный показатель прошлого года на 91%.

Больше всего информации было скачано на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии и в перегоне от «Тульской» до «Нагатинской». В число лидеров по объему интернет-трафика в 2018 году вошли станции, расположенные в пределах Кольцевой линии или непосредственно на ней. Исключение составил «Парк Победы». Почти все трафикогенерирующие станции — пересадочные узлы, связывающие две и более линий метро (исключение — «Сухаревская»). Среди покрытых перегонов лидерами по объему передачи данных в 2018 году стали участки «Тульская» — «Нагатинская», «Киевская» — «Парк культуры» и «Серпуховская» — «Тульская».

Пик трафика пришелся на 25 декабря 2018 года, когда было передано на 19,2% данных больше, чем в среднем за день в декабре. Это связано с увеличением пассажирского трафика: 25 декабря Московский метрополитен зафиксировал рекордное число пассажиров в 2018 году.