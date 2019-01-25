Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило Связь-Банку кредитный рейтинг «BBB+(RU)», прогноз — «развивающийся».

Кредитный рейтинг банка обусловлен высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны его акционера — государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», поясняют в АКРА. Аналитики уточняют, что Связь-Банк характеризуется относительно низкой оценкой собственной кредитоспособности, обусловленной адекватными бизнес-профилем и позицией по фондированию и ликвидности, а также удовлетворительной позицией по достаточности капитала. Критическое значение риск-профиля является негативным рейтинговым фактором.

Присвоение «развивающегося» прогноза (ранее рейтинг имел статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся») отражает мнение АКРА о сохраняющейся неопределенности относительно структуры собственности, будущей бизнес-модели и долгосрочной стратегии развития Связь-Банка.

Эксперты указывают, что принятая в декабре 2016 года стратегия ВЭБа определяет Связь-Банк как непрофильный актив, который планировался к продаже в 2020 году. Однако смена собственника возможна уже на горизонте 12 месяцев с учетом информации о том, что ВЭБ может передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. Вместе с тем АКРА полагает, что как минимум до момента утраты контроля над Связь-Банком ВЭБ готов предоставлять ему финансирование в достаточном объеме, а также осуществлять увеличение его капитала. За счет этого к оценке собственной кредитоспособности Связь-Банка («bb») добавлены четыре рейтинговые ступени.



В числе прочего АКРА отмечает наличие у Связь-Банка существенного буфера абсорбции убытков при отсутствии способности к генерации капитала. Снижение оценки риск-профиля банка до критической обусловлено переходом на его баланс проблемных активов (в том числе непрофильных) от «Глобэкса» (в конце ноября 2018 года был завершен процесс реорганизации Связь-Банка в форме присоединения к нему банка «Глобэкс»). Качество кредитного портфеля оценивается как низкое. Вместе с тем агентство положительно оценивает тот факт, что как Связь-Банком, так и «Глобэксом» (до момента присоединения) проводилась работа по резервированию проблемной задолженности и прочих активов.

