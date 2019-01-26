Банк России устанавливает особый порядок формирования резервов по кредитам, предоставленным заемщикам-застройщикам, использующим счета эскроу, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Согласно документу, банки должны будут формировать резервы по таким кредитам в зависимости от уровня кредитоспособности заемщика, который определяется с помощью ряда установленных Банком России критериев. На основе этих критериев выделяются четыре уровня кредитоспособности: «высокий» (расчетный резерв — от 1% до 5%), «достаточный» (расчетный резерв — от 5% до 10%), «удовлетворительный» (расчетный резерв — от 10% до 35%) и «слабый» (расчетный резерв — от 35% до 100%)», — отмечается в релизе.

В Центробанке добавили, что такой порядок учитывает особенности финансирования инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. «В отличие от общего подхода к оценке заемщика на основании оценки финансового положения и качества обслуживания долга, оценка риска по заемщику-застройщику и определение размера резерва осуществляются на основании комплексного анализа проекта в соответствии с установленными критериями», — пояснили в ЦБ.

Документ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

