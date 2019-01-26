Гендиректором Национального рейтингового агентства (НРА) с 25 января стал Алексей Богомолов, который до этого работал управляющим директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сообщил «Ведомостям» представитель НРА. Он добавил, что Алексей Венчаков, возглавлявший НРА с 2016 года, покинул агентство.

Представитель агентства объяснил изменения необходимостью реализации новой стратегии развития. Она должна укрепить позиции НРА на российском рейтинговом рынке. Среди приоритетных задач нового генерального директора — завершение процедуры прохождения аккредитации ЦБ.

Сейчас у Национального рейтингового агентства нет аккредитации Центробанка, без которой оно не может присваивать кредитные рейтинги.