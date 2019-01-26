Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не исключает, что появятся страны, которые могут захотеть присоединиться к организации.

«Мы очень открытая и прозрачная организация, которая приветствует страны, которые могут захотеть к ней присоединиться», — отметил он.

Баркиндо напомнил, что за последние несколько лет в ОПЕК вновь вошел Габон, а также присоединились Экваториальная Гвинея и Конго. «Это не маловероятно, что у нас могут быть другие страны-производители, которые могут захотеть присоединиться к организации», — сказал генсек ОПЕК.