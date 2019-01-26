Московские полицейские задержали 34-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования, сообщили в пресс-службе столичной полиции.



«В ОМВД России по району Крылатское поступило сообщение от представителя банка о том, что в одно из отделений обратилась неизвестная женщина с заявлением о получении кредита. С ней был оформлен кредитный договор на приобретение мобильного телефона в магазине на Осеннем бульваре. При проверке представленных документов у сотрудников службы безопасности банка возникли сомнения в их подлинности, и они незамедлительно обратились в полицию. Материальный ущерб составил около 100 тыс. рублей», — говорится в релизе.

Позже правоохранители задержали подозреваемую. Установлено, что для получения кредита она представила поддельный паспорт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.