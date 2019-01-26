Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, сравнившая желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes, объяснила РИА Новости свое резонансное высказывание исключительно собственным опытом и намерением помочь молодежи в реализации всех талантов.

Ранее в региональном издании Amic.ru вышло интервью с главой молодежи Алтая Четошниковой. В нем чиновница, отвечая на вопрос о начинающих учителях, получающих 9 тыс. рублей, призвала всех педагогов к адекватности. «Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача — работать с молодежью в этом вопросе», — сказала она.

Чиновница назвала завышенными требования учителей получать больше 9 тыс. рублей Журналист пытался узнать у чиновницы, как мотивировать молодежь не уезжать из региона на поиски лучших условий труда.

«Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию — та его часть, в которой я говорю, что молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все в ней не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом», — заявила РИА Новости Четошникова.

Она подчеркнула, что ей, «конечно, хочется, чтобы наша молодежь жила лучше, имела все для реализации своего таланта и потенциала, получая за это достойную оплату». По ее словам, мир и жизнь сегодня динамично меняются, открывая для всех возможности, «которые предыдущие поколения себе и не представляли».



«Поэтому, конечно, хочется всего и быстро. Наверное, старшим поколениям это не привычно, но это лишь означает, что мне следует быть более чувствительной к современным требованиям. И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодежь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной», — заключила Четошникова.