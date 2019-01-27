Американская экономика потеряла по меньшей мере 6 млрд долларов из-за самого долгого в истории страны шатдауна, следует из опубликованных данных S&P Global Ratings.

«Хотя этот шатдаун закончился, небольшое соглашение на Капитолийском холме, скорее всего, отразится на уверенности бизнеса и настроениях на финансовых рынках», — говорится в пресс-релизе S&P.

Трамп в пятницу неожиданно уступил демократам в конгрессе и согласился подписать временный бюджет на три недели, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный шатдаун — временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. Трамп не получил того, что требовал — 5,7 млрд долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой, но пообещал «продолжение веселья», если за эти три недели демократы не пойдут на компромисс.

Шатдаун — прекращение работы федеральных органов власти в отсутствие бюджета — оставил без зарплаты около 800 тыс. госслужащих.