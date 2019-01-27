Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет. Видео с ее высказыванием появилось во «ВКонтакте».

На встрече было предложено восстановить исторический квартал города, обратившись за помощью к федеральному бюджету. В ответ на это Юденич отметила, что люди не вкладывают в «этот бюджет».

«Ребят, вы так легко говорите: «А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько...» Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?» — заявила Юденич.

Высказывание вызвало недоумение собравшихся в зале, а некоторые стали кричать: «Мы налоги платим», на что она ответила: «Я знаю, мы налоги платим».