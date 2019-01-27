Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ректор Южно-Российского государственного политехнического университета (ЮРГПУ) Владимир Передерий скончался на 60-м году жизни, сообщается на сайте вуза.

В сообщении отмечается, что ученый «скоропостижно ушел из жизни» 26 января, но причина смерти не указана.

В 1998 году Передерий возглавил процесс по выводу из банкротства крупнейшего в стране электровозостроительного завода, градообразующего предприятия Новочеркасска.

Доктор технических наук, профессор Передерий стал ректором ЮРГПУ (НПИ) в 2009 году, в 2014-м был переизбран на второй срок.

Также за большой вклад в развитие отечественной промышленности и предпринимательства Передерий награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.