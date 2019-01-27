Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, назвал отказ Банка Англии вернуть действующему президенту Николасу Мадуро слитки золота на 1,2 млрд долларов защитой активов страны.



«Начинается процесс защиты активов Венесуэлы. Мы не позволим больше злоупотреблений и чтобы крали деньги, предназначенные на еду, лекарства и будущее наших детей», — написал Гуайдо в Twitter.

Банк Англии отказал Мадуро в выдаче 1,2 млрд долларов золотом Банк Англии отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в просьбе выдать 1,2 млрд долларов слитками золота, передает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

После избрания главой парламента Гуайдо заявлял о намерении создать фонд для возвращения народу активов, изъятых в результате коррупционных действий.

По сведениям источников агентства Bloomberg, Банк Англии решил не выдавать золото Мадуро после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли Мадуро доступ к его активам за рубежом.