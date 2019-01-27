Доля работников, не появляющихся в офисе для выполнения служебных обязанностей, в маркетинге, рекламе и PR сейчас самая высокая — 56%. На втором месте — искусство, развлечения и массмедиа (55%). На третьем — юриспруденция (51%). Об этом говорится в исследовании агентства Headhunter, с которым ознакомилась «Российская газета».



В маркетинге, рекламе и PR также больше всего специалистов (24%), которые, работая удаленно, находятся в штате компании. Эта особенность характерна и для сектора информационных технологий и телекома (22%). Отвечая на вопрос, как они стали сотрудниками, работающими удаленно, больше половины заявили, что изначально искали работу с подобными условиями. Примерно четверть признала, что перевод на удаленную работу из офиса был решением работодателя.

Возможность самостоятельно распределять свое рабочее время — главный плюс удаленной работы. Его отметили 79% участников исследования. В числе других положительных моментов они назвали экономию времени и денег на дорогу до офиса, возможность работать из другого региона или страны и совмещать занятость с учебой или отпуском по уходу за ребенком.

Почти 70% респондентов рассказали, что, являясь удаленными сотрудниками, работают обычно из дома. Популярность кафе и коворкингов оказалась минимальной (эти варианты выбрали менее 1% опрошенных).

Тренд удаленной занятости растет. Учитывая этот факт, большинство офисных работников (85%) рассматривают в будущем возможность трудиться дистанционно: 23% говорят про удаленную работу на фрилансе, еще 62% — про удаленную работу в штате компании.