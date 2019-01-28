Названы банковские топ-менеджеры, наиболее масштабно присутствовавшие в информационном поле в прошлом году

Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за 2018 год.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за 2018 год:

- На прошедшей в июне пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Сбербанка президент кредитной организации Герман Греф прокомментировал возможное введение запрета на покупку госбанками частных банков. Греф сообщил, что Сбербанк не собирается покупать банки и создавать монополию, а также заявил, что считает сохранение контроля государства в Сбербанке ненужным.

- Глава Сбербанка в октябре на встрече в Ново-Огарево докладывал президенту РФ Владимиру Путину о беспрецедентном росте объема выданных ипотечных кредитов. По его словам, в 2018 году объем выданных жилищных кредитов достиг рекордных 3,3 трлн рублей.

- Герман Греф на прошедшей в декабре встрече с журналистами по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка рассказал о возможной смене названия организации — исчезновении из него части слова «банк». Греф также сообщил, что Сбербанк не собирается покупать Альфа-Банк, а также рассказал о надежности систем защиты банка от кибератак.

Президент — председатель правления, член наблюдательного совета банка ВТБ Андрей Костин на второй позиции:

- Банк ВТБ разработал программу по уходу от доллара в международных расчетах. В июле программа была представлена президенту России Владимиру Путину, и он «в целом» поддержал ее, заявлял глава ВТБ Андрей Костин.

- Глава ВТБ Андрей Костин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе сделал ряд заявлений. В частности, он предупредил о «растущей угрозе военного конфликта» в Европе и сравнил возможное введение США новых экономических санкций против России с «объявлением войны». Также он заявил, что ВТБ вернется к обсуждению вопроса о сроках приватизации банка после обнародования новых санкций США, а также рассмотрит возможность приобретения банка «Возрождение».

Председатель ВЭБа Игорь Шувалов замыкает тройку лидеров. В мае президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем ВЭБа. По мнению экспертов, ВЭБ под руководством бывшего первого вице-премьера должен стать ключевым инструментом реализации задач, которые обозначены в майском указе президента.