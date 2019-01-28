Минфин предлагает проводить платежи бюджетных организаций в иностранных валютах через счета Федерального казначейства, следует из законопроекта на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов. Такая мера позволит им защититься от санкций, пишет РБК.



Казначейство обслуживает лицевые счета федеральных государственных учреждений, внебюджетных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС), госпредприятий и ГУП. Однако для расчетов в иностранных валютах они должны открывать отдельные счета в банках. По закону валютные операции уполномочены обслуживать Сбербанк и ВТБ.



Сложилась парадоксальная ситуация, когда всю бюджетную систему обслуживает Казначейство, а валютные операции — уполномоченные банки, поясняет старший партнер «Пепеляев Групп» Иван Хаменушко.

В случае принятия поправок Казначейство получит также функции агента валютного контроля, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Он направлен на защиту имущественных интересов России, сообщила РБК пресс-служба Минфина. «Данная функция позволит обеспечить прозрачность расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, централизацию валютных операций», — отметили в ведомстве.



Согласно законопроекту, госучреждения, расходующие бюджетные средства в иностранной валюте, будут обязаны: сообщать Казначейству о сроках исполнения контрактов и ожидаемом времени получения валюты от нерезидентов; переводить на счета в Казначействе выручку от экспорта товаров, работ и услуг в российской валюте в доле, установленной правительством; возвращать (репатриировать) экспортную выручку на счета Казначейства.

Став агентом валютного контроля, Казначейство сможет устанавливать правила оформления паспортов сделок и сообщать о нарушениях в органы валютного контроля. ФНС и ФТС будут обязаны передавать Казначейству информацию о зарегистрированных декларациях на товары. Предполагается, что законопроект вступит в силу в 2020 году.

Это еще один инструмент защиты от санкций, говорят эксперты. Казначейство интегрировано с ЦБ и поэтому выпадает из связей коммерческих банков с корсчетами Федеральной резервной системы США. «Для проведения валютных платежей Казначейству не нужно опираться на корсчета за рубежом. Поэтому оно не попадает под риски, которые угрожают коммерческим банкам», — отметил Хаменушко.

Это «санкционный законопроект», согласна руководитель Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. «Для обычного бизнеса ничего не упрощается. Это просто очередная попытка создать нормальные правила работы в условиях требований валютного законодательства для узкого числа лиц, работающих через Сбербанк и ВТБ, которые сейчас под санкциями», — отметила Левашенко.