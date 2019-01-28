Роскачество разработало рекомендации для пользователей к Международному дню защиты персональных данных, который отмечается 28 января. Меры предосторожности в цифровом мире помогут избежать утечки данных и их неправомерного использования, отмечают эксперты.

«Есть виды вредоносного ПО, которые... практически никак не выдают своего присутствия, но при этом могут пересылать злоумышленникам данные, которые пользователь вводит с клавиатуры, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке», — сообщил директор направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Solar» Олег Седов.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, защитить персональные данные поможет соблюдение правил так называемой цифровой гигиены.

Основные рекомендации следующие:

Установите антивирус, опираясь на рейтинг Роскачества.

Ни при каких обстоятельствах не вводите данные своих учетных записей (логин и пароль) на подозрительных сайтах.

Отходя от компьютера, не забывайте включать спящий режим.

Регулярно делайте резервные копии важной информации на внешнем USB-носителе. В случае повреждения или шифрования данных на жестком диске вредоносной программой можно будет восстановить их из резервной копии.

Используйте разные пароли на разных интернет-ресурсах.

Составляйте только сложные пароли из букв разного регистра, символов и цифр. Где возможно, используйте двухфакторную аутентификацию.

Не открывайте подозрительные файлы из электронных писем, не переходите по непроверенным ссылкам из СМС и сообщений в соцсетях, не устанавливайте пиратский софт.

В Роскачестве также напоминают, что антивирус необходимо регулярно и своевременно обновлять.