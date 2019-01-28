Страховая компания «Согласие» полностью оплатила операцию и послеоперационное лечение российской спортсменки, пострадавшей в Австрии.

Во время тренировки в горах участница сборной России по сноубордингу получила травму колена. Спасательная служба в срочном порядке доставила спортсменку в клинику. При обследовании была выявлена тяжелая травма коленного сустава с множественными разрывами связок и внутренним кровотечением. Операцию провели лучшие хирурги Австрии — специалисты по спортивной травматологии. Участница сборной России благополучно вернулась в страну и проходит реабилитационно-восстановительное лечение.

Сумма выплаты СК «Согласие» составила 13 тыс. евро.