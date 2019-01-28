ЮниКредит Банк запустил специальную программу для автомобилей Zotye.

В рамках этого предложения заемщики могут получить кредит на покупку новой машины марки Zotye по ставке от 6% до 12% годовых. При покупке полиса личного страхования ставка снизится на 3 процентных пункта. Для заемщиков доступны два варианта кредитования: с аннуитетным и остаточным платежом.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20% от стоимости автомобиля, а сумма — от 100 тыс. до 1,5 млн рублей. Срок кредитования для базовой программы достигает семи лет, а для программы с остаточным платежом — три года. Размер последнего платежа по программе с отсрочкой погашения достигает 50% от стоимости автомобиля.

Указанные процентные ставки действуют при оформлении полиса каско, при его отсутствии процентная ставка увеличивается на 2 п. п.

«Длительный срок кредитования и низкая процентная ставка, несомненно, являются преимуществом данной программы», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.