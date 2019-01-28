ЦБ установил официальные курсы валют на 29 января. Курс доллара повысился на 1,3 копейки, составив 65,93 рубля (65,917 рубля с 26 января). Курс евро увеличился на 56,2 копейки до 75,1932 рубля (74,6312 рубля с 26 января).



Официальные курсы доллара и евро выросли, отыгрывая пятничные новости о возобновлении Банком России с 1 февраля отложенных покупок валюты в рамках бюджетного правила, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. По их словам, сообщения регулятора оказали локальное давление на рубль.

«Мы ранее отмечали, что данное решение регулятора окажет лишь краткосрочное умеренно негативное влияние на рубль», — напоминают эксперты.

Главной новостью для российского рынка в понедельник стало снятие санкций Минфина США с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго». На этом фоне рубль укреплялся в пределах 0,5% в паре с долларом и евро. Впрочем, учитывая тот факт, что тема снятия санкций в отношении компаний Дерипаски развивалась в позитивном ключе еще с конца 2018 года, аналитики Нордеа Банка не ожидают дальнейшего заметного развития позитива на площадках в отношении российских активов в ответ на последние новости.

«Общая тема санкционного давления остается актуальной и продолжит формировать основные риски для рубля. Кроме того, в отношении российской валюты на горизонте года сохраняются и другие риск-факторы, которые способны ослабить ее позиции», — прогнозируют эксперты.

На текущей неделе отношение к валютам развивающихся рынков и рублю будет формировать достаточно богатый новостной поток, отмечают они. «Однако основным событием для рынков станут промежуточные переговоры между США и КНР по теме торговых отношений. С большей вероятностью рынкам удастся сохранить умеренный оптимизм в отношении рисковых активов», — заключают аналитики.