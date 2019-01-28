Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления правительства, утверждающие правила предоставления субсидий в рамках реализации национальных проектов в социальной сфере и в области цифровой экономики. Об этом глава Кабмина сообщил в понедельник на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Я подписал четыре постановления, которые касаются различных аспектов четырех национальных проектов, — «Демография», «Образование», «Здравоохранение» и «Цифровая экономика», — сказал Медведев.

По его словам, одним из этих документов определяются правила предоставления регионам средств на создание новых мест в школах и детских садах. Утверждены также правила предоставления грантов из федерального бюджета бизнесу в рамках отдельных направлений реализации нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика», сказал Медведев.

Еще одним постановлением утверждены правила выделения субсидий на поддержку физкультуры и спорта. Премьер напомнил, что в бюджете на 2019—2021 годы заложены, в частности, 5 млрд рублей на создание спортивной инфраструктуры.

Третьим постановлением утверждены правила предоставления субсидий регионам на развитие медицины, в том числе на борьбу с социально опасными инфекциями, а также на строительство больниц и поликлиник, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и так далее. «Также деньги пойдут на развитие единой государственной информационной системы здравоохранения», — сказал глава Кабмина.

Еще один документ определяет правила выделения денег на профессиональное обучение и дополнительное образование людей предпенсионного возраста, заключил Медведев.