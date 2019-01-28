Вопрос повышения размера взносов в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в настоящее время не рассматривается, сообщил на совещании в Совете Федерации заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Ранее при обсуждении поправок к законодательству о долевом строительстве высказывалось предложение о поэтапном повышении взносов в фонд до 6%, однако в Минстрое эта инициатива не была поддержана.

«Тариф 1,2% подниматься не будет. Ни на какой площадке это в настоящее время не обсуждается», — сказал Стасишин.

Он напомнил, что в конце декабря прошлого года фонд начал принимать взносы от застройщиков, которые ранее пользовались механизмом страхования ответственности и столкнулись с трудностями после исключения из перечня страхователей девелоперов компании «Респект».

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства был создан в октябре 2017 года в форме публично-правовой компании. Застройщики перечисляют в фонд 1,2% от цены договора долевого участия. Средства фонда могут быть использованы на завершение долгостроев по решению правительства РФ. В настоящее время механизм применяется для решения проблем дольщиков подмосковного девелопера Urban Group и красноярской «Реставрации».