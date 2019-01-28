Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить в I квартале 2019 года 10,1 млрд долларов (на 40% меньше, чем за аналогичный период 2018-го), во II квартале 2019-го — 13,6 млрд долларов (на 4,4% ниже, чем во II квартале годом ранее), свидетельствуют данные Центробанка.

«Согласно данным макроэкономической статистики в первом и втором кварталах 2019 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет 10,3 миллиарда и 14,4 миллиарда долларов США соответственно. Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты в первом квартале 2019 года могут составить 10,1 миллиарда долларов США (ниже на 40%, чем в первом квартале 2018-го) и во втором квартале 2019-го — 13,6 миллиарда долларов США (на 4,4% ниже второго квартала годом ранее)», — отмечается в релизе.

Остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи.



Согласно опросу ЦБ, доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2019 году следующая: 0% — в январе, 0% — в феврале, 7% — в марте, 20% — в апреле, 3% — в мае, 5% — в июне.

