Промсвязьбанк направил в Арбитражный суд Москвы иск на 232,3 млн рублей против компании «Техносерв АС», 100% которой владеет группа «Техносерв», следует из картотеки арбитражных дел. Заявление было подано 24 января, в настоящий момент оно не принято к производству.

В пресс-службе Промсвязьбанка RNS пояснили, что «исковые требования связаны со взысканием регресса по банковской гарантии, ранее оплаченной банком». В пресс-службе «Техносерва» на момент публикации материала не ответили на запрос RNS.

Согласно данным СПАРК, «Техносерв АС» на 100% принадлежит группе «Техносерв». В свою очередь, 49,99% группы «Техносерв» владеет «ТС-Холдинг», бенефициаром которого является экс-совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев, 40% группы принадлежит ВТБ, а 10,01% — компании «Ризус-Проект». Согласно данным ЕГРЮЛ, 49,99% компании, принадлежащих «ТС-Холдинг», заложены в ВТБ до 1 июня 2026 года.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка, совладельцами которого были Дмитрий и Алексей Ананьевы, в декабре 2017 года. В феврале 2018 года Алексей Ананьев в интервью «Ведомостям» говорил, что разделил бизнес с братом Дмитрием, после чего Дмитрий Ананьев получил контроль над банком «Возрождение», который позже был продан ВТБ, а Алексей получил контроль над компанией «Техносерв».

В июне прошлого года группа ВТБ сообщила, что закрыла сделку по покупке 40% группы «Техносерв», в декабре ВТБ заявил, что вместо Алексея Ананьева должность генерального директора «Техносерва» займет Дмитрий Трошенков.