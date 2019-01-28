Локо-Банк повысил ставки по программам автокредитования на 1 процентный пункт. Теперь оформить кредит на покупку нового автомобиля по программе «Локо-Авто Престиж» стало возможно по ставке от 15,9% до 18,4% годовых, а приобрести подержанный автомобиль не старше пяти лет по программе «Локо-Авто Люкс» — от 16,4% до 18,9% годовых.

Ссуда на приобретение более старой машины сейчас выдается по ставке от 22,9% до 26,4% годовых (если машина приобретена у официального дилера, то ставки составят 18,9—22,4% годовых).

По программе «Локо-Авто без КАСКО» на покупку легкового автомобиля возрастом не старше 16 лет к концу срока кредита процентная ставка составит 19,9% годовых.

Минимальный первоначальный взнос по всем предложениям составляет 10% собственных средств от стоимости машины. Минимальная сумма займа по всем программам равна 250 тыс. рублей, а максимальная может достигать 5 млн в зависимости от конкретной программы. Процентная ставка уменьшится на 3 п. п. при оформлении полиса страхования жизни и здоровья заемщика.

«Указанные процентные ставки применяются при предоставлении полного пакета документов. При кредитовании без подтверждения дохода процентная ставка будет увеличена на 1 процентный пункт. Также в первый месяц кредитования банком взимается надбавка в размере 1,5 процентного пункта к действующей процентной ставке», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.