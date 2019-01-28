Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) сервис Сбербанка — «Сбербанк Онлайн», следует из данных реестра.

Дата регистрации messenger.sberbank.ru и online.sberbank.ru — 25 января 2019 года.

С 1 июля 2018 года для российских организаторов распространения информации в Интернете (ОРИ), к которым относятся, в частности, мессенджеры, форумы, социальные сети и сайты знакомств, начал действовать так называемый закон Яровой. С этого момента компании должны обеспечивать хранение необходимой информации (записи разговоров, сообщения, изображения, видео и т. д.) в течение шести месяцев на территории России, а также предоставлять ее по требованию госорганам, ведущим оперативно-разыскную деятельность или обеспечивающим безопасность страны.