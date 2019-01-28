Эксперты Deutsche Bank считают привлекательными российские гособлигации и рекомендуют к покупке бумаги со сроком погашения три — пять лет, говорится в обзоре банка Russia — how to trade local markets.

Наиболее привлекательными аналитики считают ОФЗ со сроком погашения в августе 2023 года, а также бумаги с погашением в мае 2020 года, июле 2022-го и январе 2023-го. «Мы придерживаемся мнения о том, что ОФЗ остаются самым привлекательным активом на локальном рынке российских облигаций», — комментируют эксперты.

Так, по их мнению, поддержу ОФЗ оказывает смягчение инфляции в прошлом году, растущие цены на нефть, понятное позиционирование бумаг на рынке и предстоящее ускорении инфляции в текущем году. При этом наиболее значимым фактором, позволяющим Deutsche Bank рекомендовать инвесторам наращивать долю в российских ОФЗ, является слабый риск введения санкций со стороны США в ближайшее время.

Эксперты отмечают, что отсутствие спроса на российские бумаги со стороны инвесторов из США, скорее всего, продлится до тех пор, пока ситуация с санкциями не разрешится. При этом другие инвесторы могут этим воспользоваться и обратить внимание на бумаги на среднем отрезке кривой ОФЗ. «Мы видим предпосылки для пятилетних бумаг достичь уровня доходности в 7,75% при текущем показателе доходности к погашению в 8,16%», — говорится в обзоре.

«Хотя инфляция будет расти в первом квартале, недавнее повышение курса валюты и рост цен на нефть делают еще одно повышение процентной ставки менее вероятным», — считают эксперты Deutsche Bank. Таким образом, аналитики не видят рисков для ОФЗ со стороны ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Кроме того, перспектива снижения ключевой ставки в связи со снижением инфляционного давления к концу текущего года представляется более вероятной.

Экономисты Deutsche Bank прогнозируют пик инфляции в марте на уровне 5,8%, затем снижение до 5% в течение года. И хотя 5% все еще выше цели ЦБ по инфляции в 4%, инфляционные риски к концу года будут снижаться вместе с ослаблением эффекта от повышения НДС.