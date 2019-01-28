Пять форекс-дилеров, лицензии которых в конце 2018 года аннулировал Банк России, исполнили большую часть обязательств перед клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

ЦБ РФ в конце декабря сообщил, что аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров, в том числе у таких крупных, как «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб». Также лицензии были аннулированы у компаний «Фикс Трейд» и «Трастфорекс». Лицензии были отозваны за неоднократные нарушения закона на рынке ценных бумаг.

«Согласно сведениям, предоставленным организациями, которым в декабре 2018 года Банком России аннулированы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера, по состоянию на 21 января 2019 года они исполнили большую часть обязательств перед клиентами. Отчеты об исполнении ими обязательств по состоянию на 27 января 2019 года должны быть предоставлены в Банк России 1 февраля 2019 года», — сообщили в ЦБ.

Лишившиеся лицензий форекс-дилеры исключены из СРО, обещают выполнить обязательства Кроме того, в реестр АФД включено ООО «Альфа-Форекс», которому ранее в декабре ЦБ выдал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера.

Компании, прикрываясь лицензией Центробанка РФ, на практике большую часть договоров с гражданами заключали на материнские зарубежные структуры, заявили в конце декабря представители регулятора. В целом клиентами поднадзорных ЦБ компаний, которые лишились лицензий, было на всех порядка 2 тыс., из них активных — не более 470. Общий объем обязательств всех пяти форекс-дилеров составляет 35 млн рублей. Компании должны были вернуть клиентам средства до 27 января 2019 года.

Центробанк направил в ФАС России письмо относительно недопустимости предложения услуг форекс-дилера от иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность под одноименными брендами компаний, лицензии которых были аннулированы в декабре 2018 года. В дальнейшем в случае выявления рекламных кампаний со стороны таких организаций информацию об указанных фактах также планируется направлять в ФАС России, сообщили в ЦБ.

