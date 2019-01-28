Банк России не видит в законе об инвестиционном консультировании дополнительных рисков и угроз для существующих профучастников рынка ценных бумаг, в том числе со стороны иностранных организаций, говорится в ответе ЦБ РФ на письмо Ассоциации банков России.

В РФ 21 декабря 2018 года вступил в силу закон о регулировании инвестиционного консультирования, которое осуществляют профессиональные участники рынка ценных бумаг — инвестиционные советники. Тогда же в декабре Ассоциация банков России направила в ЦБ письмо с просьбой найти возможность ограничить предоставление услуг по финансовому консультированию, оказываемых юрлицами в интересах иностранных банков и инвесткомпаний, у которых отсутствуют на территории РФ «дочки», имеющие лицензию профучастника.

Инвестсоветником может быть как юрлицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, так и индивидуальный предприниматель. Ассоциация выразила опасения, что иностранные инвесткомпании, которые не имеют права рекламировать свои продукты и услуги в РФ, планируют открывать в РФ юрлица, не являющиеся представительствами, для оказания услуг по финансовому консультированию. Данные юрлица при этом не будут получать лицензию профучастника.

В России появились инвестиционные советники Инвестиционные советники будут оказывать свои услуги на основании договора с клиентом.

Такие юрлица, будучи инвестиционными советниками, могут давать клиентам рекомендации по инвестированию на иностранных финрынках, в том числе через аффилированные иностранные компании и банки. При этом такие рекомендации не будут подпадать под закон о рекламе. Кроме того, такие юрлица будут нести меньшую регуляторную нагрузку по сравнению с профучастниками. Деятельность иностранных инвестсоветников в итоге приведет к оттоку средств клиентов из РФ в иностранные инвесткомпании и банки, что окажет негативное влияние на отечественных участников, выразили свои опасения в ассоциации.

ЦБ в ответном письме отметил, что вступление в силу закона о регулировании инвестконсультирования «не привнесло на финансовый рынок дополнительных рисков и угроз для существующих профессиональных участников рынка ценных бумаг, и необходимость в принятии дополнительных регуляторных мер, направленных на ограничение предоставления услуг по инвестиционному консультированию, в настоящее время отсутствует».

В Центробанке напомнили, что регулятор в информационном письме от 5 июля 2018 года высказал позицию о том, что полагает неприемлемым предложение финансовых услуг, оказываемых иностранными организациями, российскими профучастниками рынка ценных бумаг. В случае выявления нарушений законодательства РФ, в том числе нормативных актов ЦБ, к инвестсоветникам и иным финорганизациям, осуществляющим свою деятельность без лицензии, могут применены меры надзорного регулирования, говорится в ответе Банка России.