Банк России направил в ФАС РФ письмо относительно недопустимости предложения услуг форекс-дилера от иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность под одноименными брендами компаний, лицензии которых были аннулированы в декабре 2018 года, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«В дальнейшем в случае выявления рекламных кампаний со стороны таких организаций информацию об указанных фактах также планируется направлять в ФАС России», — отметили в ЦБ.

ФАС будет пресекать рекламу форекс-дилеров после отзыва их лицензий ЦБ в четверг сообщил, что аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров, в том числе у таких крупных, как «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб».

Ранее глава департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина сообщала о том, что обязательства пяти крупнейших российских форекс-дилеров — «Форекс Клуб», «Фикс Трейд», «Трастфорекс», «Альпари Форекс» и «Телетрейд Групп», об аннулировании лицензий которых 27 декабря 2018 года сообщил Банк России, — составили 35 млн рублей и должны быть полностью возвращены клиентам до 27 января 2019 года с момента аннулирования лицензии. По ее словам, у компаний было немного клиентов — около 2 тыс., среди которых активно торговали 470 клиентов.

Основанием для лишения лицензий стали неоднократные нарушения в течение года, а именно: неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ЦБ; нарушение порядка ведения внутреннего учета; нарушение требований к соотношению размера обеспечения, предоставленного физическими лицами обществу; нарушение порядка составления отчетности и предоставление недостоверной отчетности; нарушение в части организации системы управления рисками; нарушение порядка расчета размера собственных средств; раскрытие недостоверной информации на сайте компании.