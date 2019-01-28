Страховой брокер вряд ли мог покрывать период экспонирования выставки Куинджи, откуда была украдена картина, если этот период не покрывался прямым страховщиком. Об этом сообщил ТАСС источник на страховом рынке.

Ранее директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов говорил ТАСС о том, что на период экспозиции страхование экспонатов выставки было обеспечено «ковернотой брокера» (документ о перестраховании). В то же время прямой страховщик выставки — компания «Стерх» утверждает, что картины страховались только на период транспортировки, это же следует из условий соответствующей закупки.

«На право заключения договора страхования всех этих экспонатов проводились госзакупка, аукцион. В аукционе участвовало несколько компаний, и выиграла его компания «Стерх». Заключать договор она могла и должна была только на тех условиях, на которых закупка была объявлена. Если речь идет о перестраховочном брокере (а ковернота — это документ о перестраховании), то договор перестрахования следует за договором прямого страхования. Если в перестрахование через брокера передавался больший объем рисков, чем самим страховщиком принимался на себя, то эта сделка для страховщика невыгодна и вряд ли она могла быть заключена, так как в этом случае страховщику пришлось бы заплатить перестраховочной премии больше, чем он получил страховой премии», — сказал собеседник агентства.

В «Стерхе» ранее уточняли ТАСС, что риски по выставке были перестрахованы на 90%. В Минкультуры позднее заявили, что период экспонирования все же был покрыт «ковернотой брокера».