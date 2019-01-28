Венесуэла в понедельник запустила альтернативную систему обмена валюты на рыночной основе, в первый день торгов стоимость боливара в ней уменьшилась на 35% по отношению к официальной.

Частная платформа Interbanex официально стала частью валютно-обменной системы страны, получив необходимые разрешения регулятора, заявил Центробанк Венесуэлы в своем Twitter. По данным самой Interbanex, на 28 января стоимость доллара достигла 3 200 боливаров, тогда как в официально действующей системе обмена Dicom обменный курс составил 2 081 боливар. По данным портала Dollartoday.com, на черном рынке страны доллар стоит 3 188 боливаров.

«С этого момента обменный курс будет определять спрос и предложение в рамках платформы», — говорится в сообщении Interbanex в Twitter. Платформа подчеркивает, что она осуществляет обмен валюты исключительно для частных лиц, операции проводятся с 18:00 воскресенья до 18:00 пятницы.

В августе Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере, разрешающий обращение иностранной валюты внутри страны, а также возобновление работы обменных пунктов по рыночному курсу.